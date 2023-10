Channing Tatum und Zoë Kravitz sollen sich verlobt haben

Er beeindruckte sie mit seiner Fürsorge

Die beiden Stars lernten sich während des Casting–Prozesses für Kravitz' Regiedebüt «Pussy Island» kennen. Am Set soll er sie sehr umsorgt haben: «Ob es darum ging, mir Tee zu kochen oder mir einen Drink einzuschenken oder jemanden in Form zu bringen oder was auch immer – er war wirklich mein Beschützer und es war wirklich wunderbar und süss», sagte sie im Interview mit «GQ» im vergangenen Jahr. «Ich denke, wenn man so etwas gemeinsam schaffen kann, ist das ein guter Test. Und wir sind noch stärker daraus hervorgegangen.»