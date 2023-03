«Chantal im Märchenland»: Jella Haase in «Fack ju Göhte»-Spin-off

Rund sechs Jahre nach «Fack ju Göhte 3» erhält die Komödien-Reihe eine Fortsetzung. Wie die Münchner Constantin Film am 9. März in einer Pressemitteilung bekanntgegeben hat, soll voraussichtlich im kommenden Jahr der Spin-off-Film «Chantal im Märchenland» (Arbeitstitel) in den Kinos erscheinen. Die Hauptrolle der Chantal übernimmt darin erneut «Fack ju Göhte»-Star Jella Haase (30) - und auch Franchise-Star Elyas M'Barek (40) soll zumindest für einen Gastauftritt zurückkehren.