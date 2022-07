Eine Flugreise innerhalb Europas macht aktuell nur wenig Spass. Viele Anbieter leiden unter Personalmangel, was zu annullierten Flügen und Verspätungen führt. Auch bei der Gepäckabfertigung kommt es derzeit zu Problemen. Bilder zeigen Hallen voller herrenloser Koffer. Wird der Flug gestrichen oder das Gepäck kommt nicht am Zielort an, haben Reisende ein paar rechtliche Optionen.