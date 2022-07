Richtig Handeln bei der Sicherheitskontrolle

Viele Airlines erlauben pro Urlauber nur ein Handgepäck, das in der Regel zwischen fünf und acht Kilogramm schwer sein darf. Allerdings gibt es dort je nach Unternehmen Unterschiede - auch was die Masse anbelangt. Am besten auf der Webseite nachlesen. Flüssigkeiten und Gels, dazu gehören Zahnpasta und Cremes, dürfen nur in geringen Mengen mitgenommen werden. Mehr als 100 Milliliter je Artikel ist nicht erlaubt. Alles muss in einen verschliessbaren Plastikbeutel passen, der maximal einen Liter fasst.