Chaos bei «Bridget Jones 4»: Hauptdarsteller soll sich verletzt haben

Am Set von «Bridget Jones 4» soll aktuell Chaos herrschen. Seit dem 10. Mai laufen die Dreharbeiten zu «Mad About The Boy» in London. Der Film soll am Valentinstag 2025 in die Kinos kommen. Doch jetzt steht die pünktliche Fertigstellung des Streifens mit Renée Zellweger (55) und Hugh Grant (63) wohl auf der Kippe. Insider berichten der britischen Zeitung «The Sun», dass sich einer der Hauptdarsteller abseits des Filmsets eine schwere Verletzung zugezogen hat.