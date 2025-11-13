Chaos-Trip zum Fest: Das erwartet die Fans im Film der Jonas Brothers

Kevin, Joe und Nick Jonas gehören auch zu den Produzenten von «A Very Jonas Christmas Movie», der von Jessica Yu (59) inszeniert wurde. «Es hat unglaublich viel Spass gemacht, an diesem Projekt zu arbeiten und zu sehen, wie es zum Leben erwacht», schwärmte Joe Jonas bei der Premiere des Films am Montag in New York. «Es ist so ein Moment, in dem man sich kneifen muss – viele Menschen haben dafür richtig hart gearbeitet.»