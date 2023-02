«Charité» bekommt eine vierte Staffel: ARD-Serie springt ins Jahr 2049

Die Geschichte des berühmtesten Krankenhauses in Deutschland wird weitererzählt. Wie die Produktionsfirma UFA Fiction am Freitag bekannt gibt, wird eine vierte Staffel der ARD-Erfolgsserie «Charité» gedreht. Insgesamt werden demnach sechs neue Folgen produziert. Die Story wird dabei in die Zukunft verfrachtet: Die Handlung spielt im Jahr 2049, der Klimawandel bringt unmenschliche Temperaturen in die Hauptstadt und eine neue Gesundheitsreform spaltet die Gesellschaft. Im Mittelpunkt steht weiterhin das weltbekannte Universitätsklinikum, das immer noch eine Hochburg der Medizin und Forschung ist.