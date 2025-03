Charity für mentale Gesundheit: Prinz William im Charme-Modus

Anlass für Prinz Williams Besuch stellte laut «Daily Mail» die Fusion von Mental Health Innovations mit einer weiteren Charity dar, die den Namen The Mix trägt. Auch The Mix bietet einen kostenlosen digitalen Service, der speziell auf Personen unter 25 Jahre ausgerichtet ist und ihnen bei dringlichen Fragen in wichtigen Angelegenheiten helfen soll. An einer Stelle seines Aufenthalts war zu sehen, wie sich der sichtlich interessierte William an einem Laptop erklären liess, wie die freiwilligen Mitarbeiter durch KI–simulierte Übungsunterhaltungen für den Umgang mit echten Menschen geschult werden.