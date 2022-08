Charlbi Dean Kriek: «Triangle of Sadness»-Star mit 32 Jahren gestorben

Die aufstrebende, südafrikanische Schauspielerin Charlbi Dean Kriek (32) ist am Montag (29. August) im Alter von 32 Jahren gestorben. Die Darstellerin, die im preisgekrönten Film «Triangle of Sadness» (2022) mitwirkte, starb in New York an einer «unerwarteten und plötzlichen Krankheit». Das berichten mehrere US-Medien, darunter «Variety», übereinstimmend.