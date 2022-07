In Monte-Carlo fand am Montagabend (18. Juli) der alljährliche Rotkreuzball statt. Zu dem Charity-Event erschien auch Fürstin Charlène (44), die sich seit ihrer zehn-monatigen Absenz nun wieder regelmässig in der Öffentlichkeit präsentiert. Begleitet wurde sie bei dem Auftritt nicht nur von Ehemann Fürst Albert II. (64), sondern auch von ihrer Nichte Camille Gottlieb (24).