Charléne von Monaco: Wie geht es der Fürstin?

In einem Statement, das dem US-Magazin «People» vorliegt, heisst es nun, dass die Genesung Charlènes «derzeit zufriedenstellend und sehr ermutigend» voranschreite. Gleichzeitig würden die Genesung und die Weiterführung einer Zahnbehandlung jedoch noch «mehrere Wochen» in Anspruch nehmen. Deshalb könne die 44-Jährige in diesem Jahr leider nicht an den Feierlichkeiten teilnehmen.