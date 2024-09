Charles besucht Gottesdienst an Todestag von Queen Elizabeth II.

In Schottland wurde Charles erstmals «Eure Majestät» genannt

Obwohl sich Charles in Schottland befand, habe er damals am Handy in seinem Auto vom Ableben der Königin erfahren, wie Robert Hardman in seinem Anfang des Jahres erschienen Buches «Charles III: New King. New Court. The Inside Story.» behauptet, aus dem die «Daily Mail» zitiert. König Charles habe den Thron sozusagen am Steuer seines für den Anruf kurz gestoppten Wagens bestiegen: «Am Nachmittag des 8. September 2022 [...] wird in die Geschichte eingehen, dass ihr Sohn und Erbe auf einer nicht gekennzeichneten schottischen Landstrasse am Steuer seines Autos sass, als er zum ersten Mal mit ‹Eure Majestät› angesprochen wurde.»