Charles & Camilla: Rückblick auf «herzlichen Empfang» in Frankreich

König Charles III. (74) und Königin Camilla (76) haben mit einem Instagram–Clip auf ihre dreitägige Frankreich–Reise zurückgeblickt. «Vielen Dank an alle in Paris und Bordeaux, die uns während unseres ersten Staatsbesuchs in Frankreich so herzlich und gütig empfangen haben», schrieben sie zu dem Video, das ihre verschiedenen Programmpunkte und Erlebnisse zusammenfasst.