Charles III. in Schottland: König von zwei Feinden

Die Kronjuwelen von Schottland

Es ist seine zweite Krönung innerhalb von zwei Monaten. Am 6. Mai bekam Charles in London offiziell die Krone des Königs von Grossbritannien auf sein Haupt gesetzt. Nun werden ihm am 5. Juli in der St. Giles-Kathedrale während eines Widmungs- und Dankgottesdienstes die «Honors of Scotland» überreicht. Das sind die Kronjuwelen von Schottland: Krone, Zepter und Schwert.