Charles III. plant seine ersten Gartenpartys als König

König Charles III. (74) und seine Ehefrau, Queen Consort Camilla (75), werden am 6. Mai in der Westminster Abbey in London gekrönt. Um die Krönung auch gebührend zu feiern, wird es an dem Wochenende im Mai nicht nur Prozessionen oder ein Konzert mit Stars wie Take That, Lionel Richie (73) und Katy Perry (38) geben. Auch die traditionellen Gartenpartys der britischen Royals stehen in diesem Jahr ganz im Zeichen des neuen Monarchen.