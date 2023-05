Charles' Nichte Lady Louise: Eleganter Auftritt auf dem Kutschbock

Auf Platz 15 der Thronfolge

Lady Louise ist die Nichte von König Charles III. (74) und steht auf Platz 15 der britischen Thronfolge. Sie ist die Tochter von Charles' Bruder Edward (59) und dessen Frau Sophie (58). Das Paar hielt sie bislang weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Bei der Krönung am 6. Mai zog die junge Frau aber bereits viele Blicke auf sich. Sie trug in der Westminster Abbey ein geblümtes Kleid von Suzannah London mit passendem Hut. Nur eine Woche später folgte nun der nächste elegante Auftritt. Sie lenkte eine Kutsche mit zwei schwarzen Pferden und trug dazu einen beigefarbenen Look mit Fedora-Hut, Reitjacke, geblümter Krawatte sowie Reithandschuhen.