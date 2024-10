Charles und Camilla: Ganz in Weiss bei Begrüssungszeremonie in Samoa

König Charles III. (75) und Königin Camilla (77) haben nach ihrem Besuch in Australien ihr Programm in Samoa gestartet. Das Paar wird dort an der Tagung der Regierungschefs des Commonwealth teilnehmen und in die Tradition und Kultur des unabhängigen Inselstaats in Polynesien eintauchen. Mit einer «Ava Fa'atupu»–Zeremonie wurden die beiden offiziell in der Stadt Apia begrüsst.