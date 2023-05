Das Königspaar hatte im Vorspann-Film einen Cameo-Auftritt

Charles und Camilla tauchten am Anfang des ESC-Halbfinales im Vorspann-Einspieler auf. Er ist auf der YouTube-Seite des Wettbewerbs zu sehen. Unter dem Titel «Welcome to Liverpool» folgt das Video einem Jungen, der erfährt, dass seine Heimatstadt den ESC 2023 ausrichtet. Daraufhin begibt er sich auf den Weg durch Liverpool, um alle darüber zu informieren. Weiter ist zu sehen, wie sich die Stadt auf die Veranstaltung vorbereitet. Am Ende des Spots schwenkt die Kamera überraschend erst auf Königin Camilla und dann auf König Charles. Beide sind blau gekleidet und stehen hinter der Bühne, während Menschen in Kostümen an ihnen vorbeigehen. Dabei handelt es sich um Subwoolfer, die 2022 für Norwegen am ESC teilnahmen.