Charles und Camilla nehmen an Trauerfeier von Herzogin Katharine teil

Erste königliche Trauerfeier in der Westminster–Kathedrale

Herzogin Katharine, die Ehefrau von Edward von Kent (89), starb am 4. September im Alter von 92 Jahren. Sie war Katholikin, weshalb es zu ihrer Beerdigung eine Requiemmesse geben wird. Es werde die erste katholische Beerdigung für ein Mitglied der königlichen Familie in der modernen Geschichte sein sowie die erste königliche Trauerfeier in der Westminster–Kathedrale seit ihrer Erbauung im Jahr 1903, berichtete BBC.