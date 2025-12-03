Charles und Camilla: So haben sie Steinmeier in Windsor begrüsst

König Charles (77) und Königin Camilla (78) rollen auf Schloss Windsor den roten Teppich für den deutschen Bundespräsidenten Frank–Walter Steinmeier (69) und seine Frau Elke Büdenbender (63) aus. Nachdem die Gäste zu Beginn ihres Staatsbesuchs von Prinzessin Kate (43) und Prinz William (43) am Flughafen Heathrow begrüsst wurden, ging es weiter nach Windsor. Dort hat das Königspaar den Bundespräsidenten und seine Ehefrau nun offiziell in Grossbritannien willkommen geheissen.