Charles und Camilla von Trauer um die Queen gerührt

Am ersten Todestag von Queen Elizabeth (1926–2022) am 8. September zeigten sich König Charles III. (74) und Königin Camilla (76) entgegen ersten Meldungen doch in der Öffentlichkeit und dabei ausgesprochen volksnah. Das Paar, das derzeit im schottischen Schloss Balmoral verweilt, unternahm eine kurze Autofahrt zur nahegelegenen Crathie Parish Church, um dort einem Gedenkgottesdienst beizuwohnen.