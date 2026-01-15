Charles und Harry bei Invictus Games: Friedensangebot oder PR-Stunt?

«Prinz Harry möchte unbedingt, dass Charles bei den Invictus Games dabei ist – und er möchte, dass er die Spiele gemeinsam mit ihm eröffnet», sagte eine anonyme Quelle kürzlich der «Sun». Weiter erklärte diese der britischen Boulevardzeitung: «Es ist sein Traum, seinen Vater an seiner Seite zu haben.» Der Anblick der beiden auf der Bühne bei der Eröffnungsfeier wäre ausserdem «herzerwärmend und würde dem Geist des Anlasses entsprechen».



«Alles ist möglich», erklärt der auf Royal–Fotos spezialisierte «Sun»–Fotograf Arthur Edwards (85) jetzt. «Ich arbeite seit vielen Jahren mit dem König zusammen und er ist ein sehr anständiger Mann, sehr fürsorglich... Es kann passieren, es liegt an Seiner Majestät.» Er sei der Auffassung, dass Harry Frieden schliessen möchte und nach Vergebung sucht, «egal ob es so passiert, oder nicht». Die Harry und Meghan offenbar wenig zugetane Kommentatorin Samara Gill spricht unterdessen von einem «PR–Stunt» für die «Marke Sussex».