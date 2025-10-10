Charli xcx kündigt Film mit ungewöhnlicher Star-Besetzung an

Kylie Jenner und Alexander Skarsgård spielen mit

Auf dem auffälligen Casting–Zettel für den kommenden Spielfilm stehen unter anderem Kylie Jenner (28), für die es die erste Schauspielrolle ist, und der schwedische Hollywood–Star Alexander Skarsgård (49). Zudem sollen Schauspielstars wie Rachel Sennott, Rosanna Arquette, Kate Berlant, Rish Shah, Jamie Demetriou, Arielle Dombasle, Hailey Benton Gates, Trew Mullen, Mel Ottenberg, Richard Perez, Isaac Powell, Tish Weinstock, Michael Workéyè, Shygirl und A. G. Cook in dem Film zu sehen sein.