Charli XCX spielt in Erotik-Thriller neben Olivia Wilde

Die Charaktere der verpflichteten Schauspieler

Zum Cast gehört zudem Cooper Hoffman (21), der in Filmen wie «Wildcat» (2023) und «Licorice Pizza» (2021) mitspielte. Im Gegensatz zu Charli XCX ist seine und Wildes Rolle in «I Want Your Sex» bereits bekannt. Hoffman spielt den Charakter Elliot, den die Künstlerin Erika Tracey (Wilde) als ihre sexuelle Muse auserwählt. In dem Film von Regisseur Gregg Araki nehme er sie der Beschreibung zufolge mit «in eine Welt voller Sex, Besessenheit, Macht, Verrat und Mord». Wann der Film in den Kinos anlaufen wird, ist unklar. «Deadline» zufolge soll die Produktion im Oktober in Los Angeles beginnen.