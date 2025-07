Charli XCX und George Daniel haben im kleinen Kreis geheiratet

Lässige Braut in Minikleid und mit Sonnenbrille

Die Sängerin, deren richtiger Name Charlotte Emma Aitchison ist, präsentierte sich am Samstag, 19. Juli, als lässige Braut. Sie trug ein langärmeliges weisses Minikleid mit U–Boot–Ausschnitt und einen kurzen Schleier, wozu sie ihre typische Sonnenbrille kombinierte. Sie wählte Jimmy–Choo–Pumps und hielt einen Strauss weisser Blumen in der Hand. Ihre langen Haare trug sie offen. Ihr Bräutigam trug einen dunklen Zweireiher über einem hellen Hemd mit offenem Kragen und einer Blume im Knopfloch, die zum Blumenstrauss der Braut passte.