Charli XCX und George Daniel wollen auf Sizilien heiraten

Charli XCX (32) und George Daniel (35) wollen offenbar auf Sizilien heiraten. Die Sängerin und der Drummer von The 1975 sind seit 2023 verlobt – jetzt sind erste Details zur Hochzeit durchgesickert. «Charli und George haben sich in Sizilien verliebt und wussten sofort, dass sie genau dort heiraten wollen. Es ist abgelegen und unglaublich romantisch», verriet eine Quelle dem britischen Boulevardblatt «The Sun». Und offenbar wird dabei nicht geknausert: Zehntausende Pfund sollen in die Feier fliessen. «Der Anblick wird überwältigend sein», heisst es weiter.