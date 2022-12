Charlie Cox über Serien-Rückkehr von «Daredevil»: «Es wird düster»

Cox feierte mit «Daredevil» grosse Erfolge, ab 2015 spielte er die Hauptrolle des titelgebenden Superhelden in drei Staffeln von «Marvel‹s Daredevil». Auch in den Miniserien «Marvel›s The Defenders» (2017) und «She-Hulk: Die Anwältin» (2022) sowie im Film «Spider-Man: No Way Home» (2021) verkörperte er Matt Murdock alias Daredevil, der bei Tag Rechtsanwalt ist, und nachts gegen das Verbrechen kämpft.