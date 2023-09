«Seine Probleme haben uns überflutet»

In der britischen Tageszeitung zeichnet nun Jamie Widdoes (69), ehemaliger Regisseur der Sitcom, Sheens unvergleichlichen Weg vom Serien–Hero, der sich nach und nach selbst zerlegt, nach. «Wir alle versuchten, so gut es ging, die Erlebnisse mit Charlie am Set auch dort zu lassen und nicht mit nach Hause zu nehmen. Aber das wurde immer schwieriger», so Widdoes. «Seine Probleme ausserhalb des Sets haben uns am Set Tag für Tag nicht einfach so getroffen, sie haben uns überflutet», so Widdoes weiter.