Charlotte Würdig lebt mit Sidos Ex-Freundin zusammen

In ihrem Haus habe jetzt zwar jeder seinen eigenen Bereich, allerdings verbringe man auch viel Zeit zusammen. «Georgina ist viel bei mir, wir essen zusammen, reden über alles. Wie in einer Wohngemeinschaft oder – wie ich immer scherzhaft sage – in einer Ehe ohne Sex», erklärt Charlotte Würdig weiter. Für ihre beiden Söhne aus der Beziehung mit Sido sei es schön, mit ihrer kleinen Schwester aufzuwachsen.