Im Spin-off werden nach und nach 17 Singles in eine Villa auf Koh Samui, Thailand, ziehen. Unter den Flirtwilligen befinden sich zum einen die Allstars und damit Ex-Kandidaten vergangener «Prince Charming»-Staffeln, zum anderen Newcomer, die neu im «Prince Charming»-Kosmos sind. Alle Männer lernen sich kennen, müssen sich in «Ga(y)mes» als Team beweisen und können sich für Zweisamkeit in die Charming Suite zurückziehen. RTL deutet zudem an, dass Kandidaten möglicherweise schon vor der Show ein Techtelmechtel hatten oder noch «Altlasten» zu klären haben.