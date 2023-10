Charts: Die Rolling Stones legen den besten Album-Start des Jahres hin

Drei weitere Neueinsteiger ganz oben mit dabei

Auf den folgenden Rängen der Top Five können sich drei weitere Neueinsteiger platzieren. Nur einen Steinwurf entfernt schnappen sich Blink–182 mit ihrer neuen Platte «One More Time...» die Zwei, während Mark Forster mit «Supvervision» ebenfalls aus dem Stand Bronze holt und damit Santiano («Doggerland») auf die Vier verdrängt. Within Temptation vervollständigen die Riege mit «Bleed Out» auf der Fünf.