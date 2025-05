«Cheers»-Star George Wendt stirbt im Alter von 76 Jahren

Während seiner langen Karriere sollte ihn aber vor allem die Rolle des Norm Peterson begleiten. Wendt trat in allen Episoden der elf Staffeln laufenden Sitcom «Cheers» auf. Dafür wurde er zwischen 1984 und 1989 sechs Mal in Folge für einen Emmy als bester Nebendarsteller in einer Comedy–Serie nominiert. Er verkörperte die Figur auch in weiteren Produktionen wie etwa in «The Tortellis» oder «Frasier». Der Schauspieler bekam zudem die nach ihm benannte «The George Wendt Show», die im Jahr 1995 jedoch nach wenigen Folgen eingestellt wurde.