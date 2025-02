«Chefsache ESC 2025»: Diese 24 Acts sind beim Vorentscheid dabei

Der britische Singer–Songwriter Moss Kena (27) aus Berlin war bereits mit Stars wie Rita Ora und Bastille auf Tour. Neben der grossen Bühnenerfahrung bringt er auch Charterfolge mit: Mit «Fireworks» landete er in Deutschland und in Italien einen Nummer–1–Hit, mit «Forgot How To Love» war er in den Top 10. Er betont: «Es wird Zeit, dass Deutschland wieder an der Spitze beim ESC mitmischt – und ich bin bereit, alles dafür zu geben.»​