«Chefsache ESC 2025»: Diese sieben Acts komplettieren das Halbfinale

Noch ein weiter Weg bis nach Basel

Das Halbfinale, in dem die potenziellen ESC–Songs der weitergekommenen Kandidatinnen und Kandidaten zu hören sein werden, wird dann am 22. Februar ebenfalls via RTL und RTL+ zu sehen sein. Am 1. März gibt es das Finale von «Chefsache ESC 2025» in der ARD, wo dann allerdings nicht mehr die Jury entscheiden wird, wer am 17. Mai zum ESC–Finale nach Basel in die Schweiz reisen darf, sondern die Zuschauer.