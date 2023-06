Chelsy Davy: So lebt Prinz Harrys Jugendliebe heute

Seit 2020 bietet sie ausserdem mit ihrem Reise-Unternehmen Aya Africa Travel Reisen und Urlaube in ihrer Heimat Afrika an. Mit ihren Unternehmen unterstützt sie zudem wohltätige Zwecke in Afrika, wie zum Beispiel den Bau von Schulen in Gemeinden, die in der Nähe der Edelsteinminen liegen. Dem Magazin «Tatler» sagte sie im Jahr 2020 in einem Interview: «Ich bin sehr glücklich damit, wo ich heute bin. Ich bin zufrieden mit allem. Ich tue etwas in Afrika, für das ich eine Leidenschaft habe und ich bin aufgeregt darüber, wie sich meine Vision entwickeln wird. Alles fällt gerade auf seinen Platz.»