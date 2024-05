Cher: Liest sie dem Hall-of-Fame-Komittee jetzt die Leviten?

Cher will persönlich dabei sein. Dies liess sie anlässlich der Premiere eines Dokumentarfilms über einen ihrer engsten Freunde, den Kostüm– und Modedesigner Bob Mackie (84) am Dienstag in Los Angeles verlauten. Sie wolle tatsächlich im Oktober nach Cleveland reisen. Und sie habe «ein paar Worte zu sagen». Laut Kritikern wie Cher hat die berühmte Rock'n Roll Hall of Fame, was die Aufnahme von Frauen angeht, eine echte Schwachstelle. So wurde eine ihrer besten Freundinnen, die legendäre Tina Turner, erst 2021 aufgenommen. Cher–Anhänger und Fans klarer Worte freuen sich jetzt schon darauf, wenn Cher im Oktober ans Mikrofon tritt.