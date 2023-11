Cher macht's vor: Neue Weihnachtssongs und Weihnachtsalben für 2023

OneRepublic

Die US–amerikanische Pop–Rock–Band OneRepublic läutete bereits im Oktober die Weihnachtszeit ein. Mit ihrem beschwingten Song «Dear Santa» richten sie ihre sehnsuchtsvolle Botschaft an den Weihnachtsmann: «Dear Santa, make my wish come true. There's only one thing on my list. To have my baby home for Christmas (zu Deutsch: »Lieber Weihnachtsmann, lass meinen Wunsch in Erfüllung gehen. Es gibt nur eine Sache auf meiner Liste: Dass mein Baby zu Weihnachten zu Hause ist."