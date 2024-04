Cher, Ozzy Osbourne & Co: Das sind die Neuzugänge der «Hall of Fame»

Seit 1986 werden in der legendären «Rock and Roll Hall of Fame» in Cleveland, Ohio die grössten und einflussreichsten Musiker der internationalen Rock– und Popwelt geehrt. Die Aufnahme erfolgt dabei frühestens 25 Jahre nach dem Erscheinen der ersten Schallplatte des jeweiligen Künstlers. Welche Superstars bei der nächsten Aufnahmezeremonie am 19. Oktober 2024 dabei sein werden, gab der Musiker Lionel Richie (74) gemeinsam mit dem Moderator Ryan Seacrest (49) am Sonntagabend während der TV–Show «American Idol» bekannt.