Cher und Dick Van Dyke: Promis fliehen vor Feuer in Malibu

Dies bestätigte auch Schauspielerin Mira Sorvino (57) und schrieb bei X: «Ich bete für alle meine Freunde und Nachbarn in Malibu, dass sie in Sicherheit sind. Wir wurden mitten in der Nacht evakuiert, Kinder und Haustiere sind alle in Sicherheit! Beängstigende Zeiten!» Erste Meldungen über das ausgebrochene Feuer gingen am Montagabend ein. Die Behörden untersuchen derzeit die Brandursache.