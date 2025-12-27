Chevy Chase lag nach Herzstillstand acht Tage lang im Koma

Für die Familie begann eine Zeit der Ungewissheit. Die Worte der Ärzte, die Tochter Caley zitiert, zeigen das Ausmass: «Wir bekommen ihn vielleicht nicht zurück. Wir wissen nicht, wie präsent er sein wird. Bereiten Sie sich auf das Schlimmste vor.» Als Chase schliesslich erwachte, konnte er zunächst nur sprechen – mehr nicht.