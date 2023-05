Influencerin Cheyenne Ochsenknecht (22) ist erneut Mutter geworden. Via Instagram gab sie die Geburt ihres zweiten Kindes bekannt. Demnach ist sie am Donnerstag, den 10. Mai, glückliche Mama eines Jungen mit dem Namen Matteo Nael geworden. Auch ihr Ehemann Nino postete das Bild, in dem die glücklichen Eltern die Hand des Neugeborenen halten.