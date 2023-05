Cheyenne Ochsenknecht verrät: Mavie kennt ihr Brüderchen noch nicht

Komplikationen bei der Geburt

Aktuell gehe es den frischgebackenen Eltern zwar gut, von der Geburt seien sie jedoch «sehr erschöpft», verrät die 22-Jährige weiter. Grosse Unterschiede im Vergleich zur ersten Geburt habe es demnach nicht gegeben. «Nur dieses Mal war der Kaiserschnitt viel länger und mit 1-2 Komplikationen. Deshalb auch ein bisschen unangenehmer», so Ochsenknecht. Baby Matteo musste schon am 10. Mai geholt werden, da sich die Nabelschnur dreimal um seinen Hals und einmal um seinen Körper gewickelt habe. Der Geburtstermin wäre eigentlich am 22. Mai gewesen.