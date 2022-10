Cheyenne Pahde: Keine Konkurrenz mit Zwillingsschwester Valentina

Die Münchner Künstlerin und Feinkostladeninhaberin Cheyenne Pahde hat derzeit allen Grund zu feiern. Am Sonntag (2.10.) brachte sie zusammen mit ihrer Zwillingsschwester Valentina Pahde in Mailand ihre zweite Schmuckkollektion heraus. Am Dienstag (4.10.) feierten die beiden ihren 28. Geburtstag. Laut Cheyennes Insta-Stories genoss sie diesen unter anderem mit ihrer «besseren Hälfte» Valentina, einem Gläschen Champagner und einem Baiser-Törtchen. Und am heutigen Mittwoch (5.10.) geht es schon wieder beruflich weiter, denn dann startet die neue Staffel der Polizeiserie «Blutige Anfänger» (dienstags, 19:25 Uhr, ZDF). «Ich bin schon ganz gespannt und aufgeregt», gibt Cheyenne Pahde im Gespräch mit spot on news zu.