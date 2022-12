In der seit 2019 produzierten Show begrüsst Alexander Bojcan, so der bürgerliche Name von Kurt Krömer, jeweils einen Gast und führt mit diesem ein Gespräch, das einem Verhör gleicht. Das Bühnenbild wurde dem Look einer verstaubten Amtsstube nachempfunden. Zwei Grimme-Preise durfte der Komiker bereits für das Format mit nach Hause nehmen. Den letzten gab es 2022 für die Ausgabe mit Kollege Torsten Sträter (56), in der sie über psychische Probleme sprachen. Neben Stars wie Satiriker Jan Böhmermann (41), Designer Harald Glööckler (57) oder Rapper Sido (42) haben sich über die Jahre auch Politiker wie Jens Spahn (42) oder Karl Lauterbach (59) die Ehre gegeben.