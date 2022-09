«Chez Krömer»: Neue Staffel startet am 31. Oktober

Die erste Folge von «Chez Krömer» von insgesamt sechs wird in der ARD Mediathek und auf Youtube ab 18 Uhr abrufbar sein, im rbb-Fernsehen läuft diese einen Tag später, am 1. November um 22:15 Uhr. Exklusiv in der Mediathek wird es laut Senderangaben noch eine siebte Folge geben. Die Ausgabe mit Gast Torsten Sträter (56) in Staffel vier wurde vor wenigen Wochen mit dem Grimme-Preis 2022 in der Kategorie Unterhaltung ausgezeichnet. Darin sprachen beide über ihre psychischen Probleme.