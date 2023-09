Chiara Ferragni: Ehemann der Star-Influencerin wieder im Krankenhaus

Fedez dankt für Rettung in letzter Sekunde

Ob die nun aufgetretenen Komplikationen in direktem Zusammenhang mit seiner Krebserkrankung stehen, wurde nicht bekannt. Mittlerweile gab der Rapper seinen zahlreichen Fans via Instagram ein Update zu seinem aktuellen Befinden. Dort schrieb er: «In der Zwischenzeit danke ich euch für all die Nachrichten, die ihr mir schickt, denn Unterstützung ist in solchen Momenten immer gut. Leider befinde ich mich derzeit aufgrund von zwei Geschwüren, die bei mir innere Blutungen verursacht haben, im Krankenhaus. Dank zweier Bluttransfusionen geht es mir jetzt viel besser. Ich danke dem medizinischen Personal, das mir buchstäblich das Leben gerettet hat.»