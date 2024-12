Chic-Legende Alfa Anderson mit 78 gestorben

Sängerin und Direktorin

Die 1947 in Georgia geborene Anderson schrieb schon als Kind erste Songs, verfolgte neben ihrem Musiktraum aber auch eine konventionelle Karriere. Sie machte einen Abschluss an der Columbia University und arbeitete als Lehrerin. 1978 wurde sie Co–Leadsängerin bei Chic und sang anschliessend bei vielen von Rodgers produzierten Liedern mit, unter anderem für Diana Ross (80), Bryan Adams (65) und Mick Jagger (81). In den 90ern erwarb Anderson einen zweiten Master in pädagogischer Führung und wurde Direktorin an der El Puente Academy for Peace and Justice High School in Brooklyn.