Chloë Grace Moretz: Sie heiratet in Blau Partnerin Kate Harrison

«Ich wusste, dass ich etwas Nicht–Traditionelles machen würde»

Zur Trauung trug Moretz gemäss landläufigem Hochzeitsbrauch «etwas Blaues» – in Form eines hellblauen Hochzeitskleids mit passendem Schleier und langen Handschuhen. «Es passt einfach zu mir», sagte sie gegenüber «Vogue». «Als ich aufwuchs, habe ich mir nie wirklich ein Hochzeitskleid vorgestellt. Als wir dann darüber sprachen, wie es aussehen könnte, wusste ich, dass ich etwas Nicht–Traditionelles machen würde, kein Weiss tragen würde und dass es sich irgendwie anders anfühlen sollte, und ich finde, das ist mir wirklich gelungen.» Harrison wählte für die Zeremonie ein traditionelles weisses Brautkleid mit Herzausschnitt und Schleier vor dem Gesicht.