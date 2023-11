Chris Appleton und Lukas Gage: Ehe-Aus nach nur sechs Monaten

Kim Kardashian riet zum Ehevertrag

Ihre starken Gefühle krönten sie im April mit ihrer Hochzeit in Las Vegas. Das Paar heiratete im Beisein von Reality–Star Kim Kardashian und Sängerin Shania Twain (58) in der berühmten Little White Chapel. Die Aufnahmen vom grossen Tag wurden erst in der vergangenen Woche in einer Folge von «The Kardashians» gezeigt – nur wenige Tage, bevor Appleton die Scheidung einreichte. Seine Promi–Kundin Kim Kardashian hatte die Trauung moderiert und dem Paar in der Show geraten, einen Ehevertrag abzuschliessen.