Chris Brown in Manchester festgenommen

Laut «The Sun» sei Brown auf die örtliche Polizeiwache gebracht worden, um dort befragt zu werden. «Ein 36–jähriger Mann wurde am Donnerstag, dem 15. Mai, kurz nach zwei Uhr in einem Hotel in Manchester wegen Verdachts auf schwere Körperverletzung festgenommen. Er wurde in Gewahrsam genommen und befindet sich dort noch immer. Die Festnahme bezieht sich auf einen Vorfall an einem Veranstaltungsort am Hanover Square am 19. Februar 2023», wird die Polizei in einem Statement zitiert.